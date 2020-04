Gingelom na Alken zwaarst getroffen gemeente in het land

De helft van de bewoners van de Truiense woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meilandt zijn besmet met het coronavirus. Dat blijkt nu de tests op grote schaal worden uitgerold. De negentig gezonde bewoners worden nu gescheiden van de rest. De dementie-afdeling is gevrijwaard gebleven van het virus. Eén op vijf medewerkers is ook besmet. Wie nog gezond is, klopt dagen van twaalf uur. Er is nu dus zekerheid over wie besmet is, maar de psychologische impact is bijzonder groot.