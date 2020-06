Goed nieuws voor fruitsector: mensen eten meer fruit dan voor de coronacrisis

Het wisselvallige weer houdt veel Limburgers nog thuis vandaag, maar voor volle terrassen moest je deze voormiddag al in de Shopping in Genk zijn. Om de nodige afstandsregels tussen de tafels te garanderen en toch niet te moeten knippen in het aantal klanten, kregen daar de terrassen meer ademruimte. De horeca die in de Shopping goed is voor 20 procent, mag van eigenaar Wereldhave drie maanden gratis extra openbare ruimte innemen. Na de torenhoge huurprijzen die in 2018 Carrefour deed afdruipen, is dit een mooie geste naar de ondernemers in het oudste winkelcentrum van het land.