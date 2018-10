Gouverneur Herman Reynders: “Niet elke fusie is een goede fusie”

Ludwig Vandenhove (sp.a) is met meer dan 4.000 stemmen de populairste in Sint-Truiden. "Ondanks het voorakkoord hebben we nog zo'n schitterende score gehaald. Het is enkel spijtig dat we met zoveel stemmen nog buitenspel gezet kan worden," vertelt Vandenhove. "Als de CD&V een beetje verstand heeft, kan er beter een coalitie gevormd worden met de twee sterkste partijen."