Gouverneur Lantmeeters: "Weet goed, wie naar Winterland gaat, komt in contact met het virus"

Het is u ongetwijfeld al opgevallen. Het is midden november en er zijn nog muggen actief. Dat is op zich niet ongewoon, maar dat het er nog zoveel zijn, is dat wel. Door de vrij natte zomer is de muggenpopulatie geëxplodeerd en is de kans dus groot dat u de komende weken nog een muggenbeet zal oplopen. Een onmiddellijke oplossing voor het muggenprobleem is er niet, volgens entomoloog Peter Berx moeten we vooral hopen op een koud voorjaar.