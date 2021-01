Gouverneur over corona-uitbraak in Sint-Truiden: "Volg alstublieft de opgelegde maatregelen"

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en het Sint-Trudo Ziekenhuis in St.-Truiden kregen donderdagavond het verlossende nieuws van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Beiden kregen de toestemming om onmiddellijk te starten met het vaccineren van artsen en zorgmedewerkers van spoed en intensieve zorgen. De twee andere ziekenhuizen binnen het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, kunnen in de loop van volgende week starten. Zowel Jessa als Sint-Trudo zijn beiden Pfizer hubs en hebben voldoende voorraden in huis. Jessa mag voor de onmiddellijke opstart zo’n 528 vaccins uit de aanwezige stock gebruiken. Sint-Trudo mag 204 uit hun vriezers halen voor de eerste prikjes. "Bericht komt niets te vroeg""Dit bericht kwam niets te vroeg voor onze artsen en zorgkundigen. Maar het licht staat nu eindelijk op groen en dat is wat telt. We zijn klaar om onmiddellijk te starten voor het vaccineren van onze zorgmedewerkers en artsen. Dat gebeurde gisterenavond nog van 20u30 tot 23u. Wie eerst aan de beurt komt, bepaalt de overheid: eerst onze mensen van spoed en intensieve zorgen. Daarna is het de beurt aan de artsen en medewerkers van de COVID-afdelingen. Volgens onze eerste berekening gaat het om zo’n 500 personen. We verwachten een vlot verloop," Yves Breysem, algemeen directeur Jessa. "Vaccin is broodnodig""Onze medewerkers hebben het voorbije jaar aanhoudend fantastisch werk geleverd en nooit opgegeven, zelfs niet bij tegenslagen. Dit vaccin is voor hen broodnodig om hun werk verder te zetten in de best mogelijke omstandigheden. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat we nu van start kunnen gaan om de meest kritische diensten alvast te vaccineren. Onze medewerkers van apotheek en ziekenhuishygiëne hebben vandaag de nodige voorbereidingen kunnen treffen, alles staat klaar en is getest. Vandaag gaan we dan ook meteen van start met het toedienen van de vaccins," zegt Raf Lippens, algemeen directeur Sint-Trudo. Vesalius en Sint-Franciscus volgende week aan de beurtHet Vesalius-ziekenhuis in Tongeren en het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder beginnen volgende week met de vaccinatie van het personeel. “Het is positief dat er nu tenminste wel perspectief is voor alle ziekenhuizen. Op basis van de berichtgeving van gisterenavond zouden ook wij volgende week aan het vaccineren zijn. Ons vaccinatiecentrum en onze vaccinatieploeg staan in ieder geval klaar," vertelt Nele Sneyers, algemeen directeur Sint-Franciscus ziekenhuis. "Onze medewerkers en artsen hebben nu al bijna een jaar het uiterste van zichzelf gegeven, we hopen dat de snelheid die beloofd wordt, nu ook aangehouden kan worden en we ook onze medewerkers en artsen zéér snel zekerheid kunnen geven," voert Eric Christiaens, algemeen directeur az Vesalius, toe.