Gouverneur roept gemeenten op om te fusioneren

De opvolger van afscheidnemend gouverneur Herman Reynders wordt een CD&V-politicus. Dat is zo afgesproken bij de vorming van de Vlaamse regering. Maar de vraag is of deze afspraak stand houdt, nu er nog een federale regering moet worden gevormd. De Vlaamse regering zal in ieder geval een voordracht doen. CD&V-boegbeeld Jo Vandeurzen zegt ons dat hij het in ieder geval niet wordt.