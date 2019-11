Gratis diabetestest in ZOL kan levens redden

door Dirk Billion

Bijna de helft van de mensen denkt dat suiker de grote boosdoener is van diabetes. Dat we zo onwetend zijn is gevaarlijk. Want wie met diabetes rondloopt en er niets aan doet, riskeert dodelijke hart- en vaatziekten. Met een gratis diabetestest vandaag In Ziekenhuis Oost-Limburg worden daarom levens gered. Bovendien sneuvelen via een interactieve mythemeter enkele onwaarheden. Zo hoopt de Diabetes Liga enkele hardnekkige mythes te ontkrachten en de kennis rond diabetes breed te verspreiden.