Grenzen sluiten uit vrees voor besmettingen van Nederlandse kinderen in Maaseikse scholen?

Negen op de tien artsen zou zelf het coronavaccin nemen. Dat blijkt uit een rondvraag van Medische Wereld bij 1.000 artsen. En erg opvallend: de artsen vragen om een dringende aanpassing in de vaccinatiestrategie. Volgens hen is het onlogisch dat 85-plussers het vaccin krijgen voor het zorgpersoneel. "Alstublieft bescherm eerst uw soldaten (zorgpersoneel) om verder te kunnen vechten in de strijd tegen het coronavirus," klinkt het. In een enquête van Artsenkrant in november was één derde van de artsen nog niet overtuigd omzichzelf te laten vaccineren. Uit de bevraging van Medische Wereld is er eenpositieve mindshift op te merken: 91 procent van de artsen wil zich laten vaccineren. Kleinekanttekening: de 9% die “nee” heeft gereageerd, kunnen ook artsen zijn die eencontra-indicatie hebben (zwanger, net corona doorgemaakt of allergie). 97 procent van de artsen raadt patiënten aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Artsen zijn overwerkt en voelen zich onveilig58 procent van de huisartsen geeft aan overwerkt te zijn. Eén derde van de artsen voelt zich vaak onveilig te tijdens het werk, en is bang om een COVID-19 besmetting op te lopen. De artsen begrijpen de huidige vaccinatiestrategie niet. "Artsen en verpleegkundigen (van ziekenhuizen en WZC) zitten in de risicogroep. Deze groep ziet ook enorm veel verschillende mensen/patiënten per dag en kan hierdoor ook verspreider zijn, maar ook hoog risico hebben om zelf besmet te geraken," staat in het persbericht van Medische Wereld. "Alstublieft, vaccineer ons eerst"Volgens de artsen is het niet logisch dat de 85-plussers als eerste gevaccineerd worden. "Alstublieft bescherm eerst uw soldaten (zorgpersoneel) om verder te kunnen vechten in de strijd tegen het coronavirus. In elke oorlog (wat ook de reden is) gaat men eerst de manschappen beschermen, zij staan in de vuurlinie. In Nederland snappen ze dit en is het zorgpersoneel als eerste aan de beurt." Eerst zorgpersoneel vaccineren, dan 45- tot 65-jarigen"Er moet dringend een switch komen van de vaccinatiestrategie," klinkt het bij de artsen van Medische Wereld. De ideale vaccinatiestrategie volgens het medisch congres gaat zo:Eerst het zorgpersoneel in ziekenhuizen, WZC en huisartsen Dan de risicogroep tussen 45 jaar tot 65 jaar en alle 65-plussers Essentiële beroepen De bewoners van WZC De niet-risicogroep tussen 45 jaar en 65 jaar Rest van bevolking