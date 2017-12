Griepepidemie bereikt piek op kerstavond

De CM is ongerust over de recente stijging van ereloonsupplementen in Limburgse ziekenhuizen. Vandaag publiceerde CM haar jaarlijkse ziekenhuisbarometer. Daaruit blijkt dat een natuurlijke bevalling in een eenpersoonskamer het goedkoopst is in Maaseik, maar dat blijft misschien niet zo. Het gemiddeld totaal factuurbedrag ten laste van de patiënt is met 869 euro het laagst in Ziekenhuis Maas en Kempen. CM Limburg waarschuwt echter: recent hebben twee Limburgse ziekenhuizen (Jessa Ziekenhuis én Maas en Kempen) beslist om de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers te verhogen boven de 100 %. Mogelijk zal de kost ten laste van de patiënt dus stijgen. Verbod op ereloonsupplementen in meerpersoonskamers 2016 was het eerste volledige jaar waarin ziekenhuisartsen enkel nog ereloonsupplementen konden aanrekenen bij patiënten die in de opnameverklaring kozen voor een eenpersoonskamer en er ook effectief verbleven. In het dagziekenhuis valt op dat er in 2016 slechts een relatief beperkte daling is van de aangerekende ereloonsupplementen. Voor dagopnames in eenpersoonskamers stegen de ereloonsupplementen met 10 % in het niet-chirurgisch dagziekenhuis en met 9 % in het chirurgisch dagziekenhuis. Het aantal dagopnames blijft jaar na jaar toenemen. Lizy Cosemans, algemeen directeur CM Limburg: “Dergelijke stijging van de aangerekende ereloonsupplementen maakt ons ongerust. Wij willen waarschuwen voor twee gevaren. Ten eerste bestaat het gevaar dat patiënten verplicht worden om te ‘kiezen’ voor een eenpersoonskamer. Ten tweede zou de druk kunnen toenemen op artsen om méér supplementen aan te rekenen bij opnames op een eenpersoonskamer. Dit zou op termijn ook de premies voor hospitalisatieverzekeringen sterk doen stijgen waardoor de patiënt sowieso de dupe is. Ofwel betaalt hij méér aan het ziekenhuis, ofwel aan de hospitalisatieverzekering.” Ereloonsupplementen Limburgse ziekenhuizen Voor deze ziekenhuisbarometer werden facturen uit 2016 onderzocht. Hieruit blijkt dat de patiënten in Limburgse ziekenhuizen nog relatief gespaard blijven wat ereloonsupplementen betreft. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de kosten voor een natuurlijke bevalling op een eenpersoonskamer. In 2016 was dit het goedkoopst in ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik. Het gemiddelde totaalbedrag ten laste van de patiënt bedroeg daar 869 euro. Ter vergelijking: in het duurste Belgische ziekenhuis – Cliniques Universitaires Saint-Luc – betaalt de patiënt maar liefst 2.965 euro. Lizy Cosemans: “Opnieuw zien we dat de Limburgse ziekenhuizen hier goede punten scoren, dit bevestigt onze bevindingen van de afgelopen jaren. Er is echter een belangrijke ‘maar’! Voor de facturen die we nu onderzocht hebben, hanteerden de Limburgse ziekenhuizen ereloonsupplementen tot maximaal 100 %. Dat is vandaag helaas niet meer het geval. Twee ziekenhuizen – Maas en Kempen en het Jessa Ziekenhuis - hebben de maximumgrens opgetrokken tot 150%. Dit kunnen wij alleen maar betreuren, want zo komt de optie van een eenpersoonskamer in het gedrang voor heel wat patiënten. Als we rekening houden met de door de wetgeving verplichte samenwerking en fusies tussen ziekenhuizen zijn we bang dat de verhogingen in Limburg nog maar pas zijn begonnen.” Toch wil CM de ziekenhuizen niet met de vinger wijzen. Lizy Cosemans: “We weten dat de ziekenhuizen voor grote uitdagingen staan. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden: in hooggeschoold personeel, in ICT, in innovatie en nieuwe technologieën… Als gezondheidsfonds vragen wij echter om dat niet te doen ten koste van de patiënt. Wij willen dat de werkelijke onderfinanciering van ziekenhuizen zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht en dat middelen voorzien worden voor een correcte financiering.”