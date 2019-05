Groen lanceert verkiezingsprogramma in braille en audiovorm voor slechtzienden

In onze reeks 'Armand' praat Armand Schreurs met Barbara Creemers. Zij komt uit As, ze is een nieuwe naam in de politiek en trekt de lijst van Groen voor de Kamer. Met de goede peilingen en het klimaatthema hoog op de agenda, hoopt Creemers verkozen te geraken in het parlement. Ze werkt voor Velt, de Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren. In een gesprek van een half uur met Armand Schreurs legt ze haar ziel bloot. We tonen u nu al enkele fragmenten.