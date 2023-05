84 personeelsleden van de stad Beringen hebben een fiets geleased via hun werkgever en komen voortaan met de fiets werken. Het fietsleaseplan dat het stadsbestuur uitwerkte is daarmee een onverhoopt succes. De komende twee jaar verwacht de stad nog een 50-tal leasecontracten af te sluiten via de formule Lease A Bike. Fietsleasen zit in de lift. Al fietsend naar het werk is gezond en bij ruim 4 op de 5 Vlamingen helpt het om het hoofd leeg te maken na een enerverende werkdag.