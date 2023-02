Groen wil parkeerplaatsen op de Markt in Beringen afschaffen

Ham krijgt een waterstofstation voor vrachtwagens. Het station moet volgend jaar operationeel zijn. Het gaat om een van de vier waterstofprojecten van TotalEnergies. Eerder raakte ook al bekend dat concurrent Group Bruno dit jaar nog van start gaat met de uitbouw van waterstofstations. Het is de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) die het licht op groen zette voor het project. Eerder werd er getwijfeld voor de veiligheid van de omgeving, maar na aanpassingen in het projectdossier kan TotalEnergies van start gaan met de bouw. Oprit autosnelweg Het nieuwe waterstofstation zal komen aan het afrittencomplex aan de E313 (afrit 25), bevestigt burgemeester Marc Heselmans (cd&v): "De oprit is een geschikte locatie omwille van de goede bereikbaarheid. Bovendien is waterstof milieuvriendelijker en in die zin belangrijk voor de toekomst." Vier projecten TotalEnergies heeft een joint venture opgericht met chemiebedrijf Air Liquide voor de realisatie van vier Belgische projecten. De joint venture zal de investeringen doen voor de bouw van de stations en ze later ook uitbaten. Concurrent Group Bruno maakte eerder dit jaar al bekend dat het van start gaat met waterstofprojecten: