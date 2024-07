En ook de Limburgse horeca ziet lagere omzetten in de eerste helft van de zomervakantie. Ook toe te schrijven aan het weer. Er zijn te weinig dagen geweest dat de terrassen gevuld waren. Wie een overdekt terras heeft, heeft een streepje voor, maar toch merken veel ondernemers met een zaak aan de Hasselte Blauwe Boulevard dat klanten wegblijven. Het is nog afwachten of de rest van de zomer die schade kan inhalen. En wat dat betreft is er beterschap op komst: na dit weekend mogen we 30 graden verwachten. En zon.