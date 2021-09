Groot huisartsentekort zorgt voor patiëntenstop bij veel praktijken

Het loont absoluut de moeite om mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren, toch te overtuigen. Maar echte anti-vaxxers geven we best zo weinig mogelijk aandacht. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst in een gesprek met onze redactie. Van Ranst was vandaag te gast op een symposium van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Corona wordt een epidemie van de niet-gevaccineerden, zegt de viroloog. Wie geen prik haalt, wordt ziek. En omdat de vaccinatiegraad in ons land zo hoog is, vormen de vaccinweigeraars niet echt een bedreiging voor de mensen die wél een coronaprik kregen.