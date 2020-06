Grootscheepse politiecontroles in Diepenbeek en Hasselt

Nu de grens weer open is, worden alle voorbereidingen getroffen om de veerponten op de Maas terug te laten varen vanaf 1 juli 2020. Om de oversteek voor alle fietsers en wandelaars op een veilige manier te laten verlopen, zullen gebruikers wel enkele maatregelen in acht moeten nemen. De drie fiets- en voetveren van het RivierPark Maasvallei zullen vanaf 1 juli terug uitvaren: de veerpont tussen Ophoven (Kinrooi) en Ohé en Laak (Maasgouw), tussen Rotem (Dilsen-Stokkem) en Grevenbicht (Sittard-Geleen) en tussen Uikhoven (Maasmechelen) en Geulle (Meerssen). In lijn van de maatregelen op het openbaar vervoer is een mondmasker verplicht als je je op het veerpont begeeft. Op het veerpont zelf is 1,5 meter afstand namelijk niet mogelijk. Wie geen mondmasker bijheeft, kan er eentje aanschaffen op het veerpont. Door gepast te betalen wordt fysiek contact met de veerman zoveel mogelijk vermeden. Op de veerstoepen aanschuiven gebeurt wel met 1,5 meter afstand. Door de nodige infoborden en lijnen op de veerstoepen wordt een vlotte start verwacht. “Nadat eerder al andere veerponten in Vlaanderen operationeel werden, gaan nu ook de veerponten over de Gemeenschappelijke Maas vanaf 1 juli weer van start”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Deze veerponten hebben een uitgesproken toeristisch-recreatief karakter en zijn uitermate aantrekkelijk voor het grensoverschrijdend fietsverkeer en -toerisme. Tijdens de afgelopen periode hebben we massaal de fiets (her)ontdekt, voor onze regio zijn deze veren een belangrijke troef.” Het veerpontenseizoen zou normaal in april gestart zijn, maar werd door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Het autoveer, tussen Meeswijk (Maasmechelen) en Berg aan de Maas (Stein) kwam als eerste terug in de vaart op zaterdag 30 mei. Hier gelden de normale veiligheidsregels: afstand houden en zoveel mogelijk gepast betalen.