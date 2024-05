Grootste vloot van autonoom rijdende busjes rijdt in Maasmechelen

door Birgit Van Asten

De grootste vloot van onbemande shuttlebusjes in Europa rijdt in Maasmechelen. Na een succesvolle pilootfase heeft de toeristische site Terhills vijf autonoom rijdende shuttlebussen in dienst genomen. Dat wil zeggen dat er geen chauffeur of begeleider aanwezig is. Op piekmomenten zal de shuttledienst meer dan 200 bezoekers kunnen vervoeren doorheen het park. Het is de bedoeling dat Belgische bedrijven in de toekomst andere innovatieve vervoerssystemen kunnen uittesten.