Een brandend voertuig zorgt voor heel wat verkeersellende op de E314 van Nederland naar Lummen, ter hoogte van Maasmechelen. Het zou gaan om de oplegger van een vrachtwagen die vuur heeft gevat. De brandweer kwam al ter plaatse om de brand te blussen, maar door het incident staat er een grote file op de snelweg. Richting Lummen is de rijbaan volledig versperd. Er staat een file vanaf de afrit Maasmechelen. Al het verkeer op de E314 in de richting van Lummen moet de snelweg verlaten via uitrit 33 Maasmechelen. Daar staat een omleiding aangegeven tot oprit 32 Genk-Oost, waar het verkeer de snelweg weer kan oprijden. Later volgt meer in het TVL Nieuws.