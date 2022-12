Vanochtend vroeg was er belangrijk politiek overleg in het kader van het complexe dossier rond de Noord-Zuiverbinding. In het provinciehuis modereerde de gouverneur het debat met de betrokken burgemeesters, ministers en parlementsleden. Het project belandt nu in een nieuwe fase. Daarbij wordt benadrukt dat de nieuwe N74 heel Limburg en zelfs Vlaanderen aanbelangt en niet enkel Houthalen-Helchteren. Bovendien is het draagvlak ongezien groot. Wie protest aantekent, wordt met open armen ontvangen om samen naar een oplossing te zoeken.