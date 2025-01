"Dit zal de schoolresultaten en het mentaal welbevinden van de leerlingen verbeteren", dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir in een gesprek met TV Limburg waarin ze meer uitleg geeft over het over het smartphoneverbod in het basisonderwijs en in de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen of ze dat verbod ook in de derde graad invoeren en welke sancties er zijn voor leerlingen die het verbod niet respecteren. Volgens Demir zal deze maatregel het aantal prikkels op school verminderen.