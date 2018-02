Grote verkeerscontrole in Limburg

Op de eerste dag van zijn proces is seriemoordenaar Renaud Hardy in tranen uitgebarsten. Dat gebeurde bij de start van de ondervraging deze namiddag. In de voormiddag werd al duidelijk dat hij een verwarde indruk maakt, al dan niet gespeeld. De man die terecht staat voor twee moorden, verkrachting met foltering en twee moordpogingen, antwoordde vaak totaal naast de kwestie of met een kwinkslag.