Grote verkeershinder in Beringen. "Er moet vervoersplan voor vrachtwagens komen"

Straks nog meer verkiezingsnieuws met een portret van Maasmechelen en een kandidaat die voor de eerste keer opkomt in Peer, maar nu eerst naar Noord-Limburg. "Fietsers die in het donker zonder licht rijden, moeten zorgen dat hun donorregistratie in orde". Dat is de opvallende oproep die de politiezones van HANO en Lommel doen op hun Facebookpagina's. De zones willen zo fietsers sensibiliseren om hun verlichting in orde te brengen. De Facebookpost zorgt voor verdeelde reacties.