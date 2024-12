Gynaecologen waarschuwen voor ongewenste zwangerschappen door nieuwe trend op social media

door Jarne Scheepers

Op TikTok verschijnen steeds meer filmpjes waarin jonge vrouwen wordt afgeraden om de pil te gebruiken. Veel vrouwen klagen over de hormonen in de pil en de bijwerkingen die ze daarvan ervaren. Maar gynaecologen zijn bezorgd over de trend. Zij zien dat er alsmaar vrouwen alternatieve methodes toepassen zonder overleg met een arts. Experten maken zich zorgen over de vele foutieve tips die online circuleren, want die kunnen leiden tot ongewenste zwangerschappen.