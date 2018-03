De verkeersellende neemt nergens zo snel toe als in Hasselt. De gemiddelde reisduur voor het woon-werkverkeer en schoolverplaatsingen stijgt met 29 procent. Het gemiddelde in Vlaanderen is 11 procent. De stad Hasselt wil daar nu ook wat aan doen. Deze namiddag werd het langverwachte verkeersgeleidingssysteem voorgesteld. Via dynamische borden worden chauffeurs naar vrije parkings geleid. Er wordt veel verwacht van het systeem dat in Hasselt parkeren eindelijk zou moeten vergemakkelijken.