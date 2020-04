Halenaar die zelfmoord ex in scene zette, blijft in cel

Tijdens het paasweekend werden in drie dagen tijd 750 processen-verbaal opgesteld in Limburg, voor inbreuken op de coronamaatregelen. Alleen de politiezones Kanton Borgloon en Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken zagen een stijging in het aantal boetes. Het parket van Limburg heeft deze namiddag het aantal pv’s voor inbreuken op de coronamaatregelen per Limburgse politiezone bekendgemaakt. De meeste inbreuken worden nog steeds gepleegd tegen het samenscholingsverbod en het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. De politiezone Kanton Borgloon heeft ook één pv opgesteld voor het niet naleven van het sluitingsuur. De meeste politiezones zien geen verschil in het aantal pv’s in vergelijking met vorige weekends. Uitgezonderd de politiezones Kanton Borgloon en Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken. Niet toevallig de twee grootse bloesemstreekzones binnen Limburg. De politie daar liet weten dat het bijzonder druk was op de toeristische fiets- en wandelpaden, waardoor het heel moeilijk was om de social distancing in acht te nemen. Hier een overzicht van het aantal pv’s per politiezone: 1. Wegpolitie Limburg: 69 2. Lanaken-Maasmechelen: 66 3. Tongeren-Herstappe: 20 4. Maasland: 27 5. Heusden-Zolder: 31 6. Voeren: 10 7. Bilzen-Hoeselt-Riemst: 57 8. Beringen-Ham-Tessenderlo: 92 9. CARMA: 101 10. HANO: 29 11. Kanton Borgloon: 21 12. LRH: 103 13. Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: 54 14. Kempenland:33 15. Lommel: 37