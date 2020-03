Hamsteren is niet nodig, maar u doet het toch

In Helchteren, langs de Grote Baan, staat Roland's Café te koop. Het is een begrip in de buurt. Jarenlang kwamen er mensen van over heel Limburg langs in het danscafé, dat ook een vergunning had als hotel. Maar nu staat het gebouw leeg en is de eigenaar op zoek naar een koper. Het is niet noodzakelijk de bedoeling dat het een café blijft, alle andere handelsmogelijkheden worden bekeken.