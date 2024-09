Morgen is het zo ver: kan Jasper Philpsen voor eigen publiek de Europese titel in het wielrennen pakken? Of steekt Tim Merlier, die andere sprintbom in de Belgische selectie, daar een stokje voor? Wat vaststaat, en dat is toch opmerkelijk, is dat beide renners voor eigen rekening mogen rijden van de bondscoach. Jasper Philpsen kan alvast rekenen op provinciegenoot Jordi Meeus om zijn sprinttrein op gang te trekken. Beiden staan gemotiveerd aan de start en bruisen van vertrouwen voor de rit van morgen.