Twee jaar nadat de 23-jarige Houthalenaar, Kerim Akyil, om het leven kwam bij een aanslag in Istanbul, heeft zijn familie een klasje gebouwd in een weeshuis in Kenia. Terreurslachtoffer Kerim Akyil zijn droom was om in Afrika aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Die droom wil zijn familie nu voortzetten. Het klasje in het Keniaans weeshuis dient dus als eerbetoon en draagt dan ook zijn naam.