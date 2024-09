Met 'Fietsen tussen de Mijnterrils' in het Nationaal Park Hoge Kempen realiseert Visit Limburg het vierde grote fietsproject in onze provincie. Omwille van de weersomstandigheden heeft de nieuwe fietsbrug vertraging opgelopen, maar vanochtend was het dan eindelijk zo ver. De drijvende pontonbrug op de voormalige mijnsite van Eisden is 380 meter lang en is de langste wandel-en fietsbrug in Limburg. Goed voor zo'n 6 miljoen euro.