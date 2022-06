Hasselt pioniert met fietsroutes voor mensen met beperking

door Luc Moons

Minder mobielen kunnen in Hasselt voortaan gebruik maken van een fietsroute, die ook voor hen geschikt is. De toer in Kiewit is 23 kilometer lang en gescreend door Inter, het Vlaams expertisecentrum Toegankelijkheid. De stad Hasselt kocht een duofiets voor ouderen en een rolstoelplateaufiets aan. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers komt met 63.000 euro steun over de brug. De stad legt 45.000 euro bij. Somers hoopt dat andere steden snel het voorbeeld van Hasselt zullen volgen.