Hasselt plaatst 500 buurtfietsenstallingen

Fietsfronthasselt, Zonhovenfietst en Fietsverzet Diepenbeek organiseren donderdag 11 november een fietstocht ter herinnering van de dodelijke fietsslachtoffers van 28. De tocht gaat van Hasselt, via Kuringen naar Zonhoven en Diepenbeek. Op de plaats van de dodelijke ongevallen plaatsen ze een witte fiets en houden ze een minuut stilte. Ze hopen dat gemeentes sneller optreden, en meer inzetten op fietsveiligheid.Donderdag 28 oktober was een zwarte dag voor fietsers in Limburg. Alleen al in de zone van politie Limburg Regio Hoofdstad lieten drie fietsers het leven na een ongeval. In Bree is er zelfs nog een vierde slachtoffer. "Met deze rit willen we hen herdenken, en richten we ons tot politici, wegbeheerders en politie: Dit mag nooit meer gebeuren! Telkens is er heel even de shock en de verontwaardiging, waarna er weer overgegaan wordt tot de orde van de dag. Maar deze ongevallen zijn het voorspelbare resultaat van een mobiliteitssysteem dat niet werkt en onveilig is. Daarom vragen wij: maak versneld werk van meer fietsveiligheid, fietscomfort en een echte modalshift," klinkt het bij de fietsers.