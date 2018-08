Hasselt start met aanleg tramtunnel voor Spartacus project

Het gemeentebestuur van Zutendaal wil slimme camera's plaatsen om het zwaar doorgaand verkeer in het centrum te weren. In de gemeente geldt er op verschillende wegen een tonnagebeperking, maar deze wordt door vrachtwagenbestuurders vaak genegeerd. Een vrachtwagensluis met twee slimme camera's die controleren of het zwaar vervoer wel degelijk in de gemeente moet zijn, zou hier een oplossing voor kunnen zijn.