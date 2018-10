In Genk ontstond commotie nadat in een kiesbureau in Zwartberg een man van allochtone afkomst niet met zijn vrouw mee het stemhokje in mocht. De vrouw had hulp nodig, omdat ze niet met de computer kon werken. Het ging om de ouders van gemeenteraadslid Yasin Kilic (Pro Genk). "We kregen te horen dat allochtone mannen de stem van hun vrouw niet mogen bepalen."