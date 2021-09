Hasselts bedrijf brengt eerste slim mondmasker op de markt

Mondmaskers zijn door de coronapandemie niet meer weg te denken uit de samenleving. Hoewel een kwalitatief masker een belangrijke bescherming biedt tegen virussen, is het dragen ervan niet altijd even prettig. Het Hasseltse NextGenics werkt daarom aan een slim mondmasker dat het leven van patiënten comfortabeler moet maken.



De eerste versie slimme mondmaskers ‘Smart Face Masks’ komen in het voorjaar van 2022 op de markt. Het is een comfortabel mondmasker met vervangbare FFP2-filters en stemversterking en is onder meer bedoeld voor patiënten met longaandoeningen of onderliggende ziekten waarbij de stem is verzwakt. "Daarnaast bestaat de doelgroep uit medisch- en of verzorgend personeel dat dikwijls in aanraking komt met slechthorenden en tot slot patiënten die in een drukke en lawaaierige omgeving werken en toch liever een mondmasker blijven dragen, denk maar aan, kappers en personeel in het onderwijs," klinkt het bij NextGenics.



Primeur Innovatieve starterssteun VLAIO en kapitaalverhoging

Het team van NextGenics bestaat momenteel uit 8 medische, technische, design en venturing experten en werven volop aan. NextGenics is een van de eerste bedrijven in België die de innovatieve starterssteun van 50.000 euro heeft opgehaald van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een nieuw instrument dat in het leven werd geroepen door Hilde Crevits. NextGenics zal dit geld investeren in productontwikkeling, de aanwerving van extra personeel en opschaling.

"Het ophalen van de VLAIO middelen helpt ons om nu de laatste hand te leggen aan onze financieringsmix van 300.000 euro, voor commercialisatie maar ook de opstart van onze tweede versie met remote monitoring technologie," aldus Cedric Liebens, mede-oprichter.

Ontwikkeling van een tweede versie met sensoren en software

NextGenics voert onderzoek naar de ontwikkeling van een tweede versie van het slimme mondmasker, dat sensoren en software bevat die vitale parameters zoals ademhalingsritme en uitgeademde lucht opvolgen. Dit zal artsen in staat stellen om via remote monitoring toezicht te houden op patiënten die lijden aan longaandoeningen of na ontslag op intensieve zorgen. Daarnaast zal het mondmasker specialisten helpen bij diagnostische differentiatie met behulp van artificiële intelligentie.