Hasselts Schoonheidssalon heeft als eerste in België speciaal toestel voor strakkere billen

Het ZOL in Genk bracht vandaag als enige ziekenhuis in onze provincie COPD onder de aandacht. Het is een longziekte die 7 op 1.000 mensen treft en ongeneeslijk is. COPD is wereldwijd de derde doodsoorzaak. Patiënten voelen zich vaak niet begrepen als ze op straat even halt houden; geen stap vooruit kunnen en even niet meer kunnen praten. Een dag als vandaag vraagt om meer begrip. Ook al is er bij 8 op 10 patiënten een duidelijke link met rookgedrag, een beetje medeleven is niet te veel gevraagd.