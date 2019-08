Hasseltse fotografe verliest inkomen omdat onbekenden haar Instagramaccount hacken

In de Vennestraat in Winterslag bij Genk werd FOMA geopend, een artistiek centrum voor hedendaagse kunst, architectuur en gastronomie. Nu donderdag start er een eerste tentoonstelling. FOMA staat voor Fear Of Missing Art, oftewel bang om iets van kunst te missen. In het oog springen op deze eerste expo wijnflessen beschilderd door GAL, cartoonist van het weekblad Knack.