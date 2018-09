Hasseltse N-VA-kandidate wil alle moslims het land uit

Met een schuld van 213 euro per inwoner doet Zonhoven het zeer goed in vergelijking met andere gemeenten in onze provincie. En toch wordt er geïnvesteerd. In wegeniswerken en een veilige schoolomgeving bijvoorbeeld maar ook in toerisme en beleving. Open-VLD-er Johny De Raeve mag zich burgemeester noemen van de aangenaamste gemeente van Vlaanderen. Dat zeggen de lezers van Het Nieuwsblad toch.