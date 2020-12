De coronacijfers hebben een plateau bereikt. Het aantal Limburgers dat besmet is met het coronavirus stijgt. Voor het eerst sinds de tweede lockdown klimt het reproductiegetal terug boven de alarmdrempel van 1, wat betekent dat de epidemie groeit in onze provincie. Tussen 4 en 10 december werden 1.057 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in onze provincie, dat is een toename van 3 procent. De ziekenhuiscijfers dalen lichtjes verder, maar blijven hoog. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 117 coronapatiënten, waarvan 23 op de afdeling intensieve zorgen. Van 7 tot en met 13 december overleden er 20 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is licht gestegen naar 1,048. Het huidige reproductiegetal zit daarmee terug boven 1, wat aangeeft dat de epidemie weer groeit. De Limburgse cijfers dalen niet meer verder. Verschillende uitbraken in de woonzorgcentra beïnvloeden het rapport. Daarnaast is de stijging deels ook te verklaren omdat er meer getest wordt. Tussen 3 en 9 december werden er 18.590 Limburgers getest op het coronavirus. Op dit moment bedraagt de positiviteitsratio in Limburg 6,7 procent, wat betekent dat 6,7 op 100 testen positief zijn. 3 is daar de veilige grens.