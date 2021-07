Hasseltse prikavond met DJ versnelt vaccinatiegraad

Op een open prikdag vanavond worden in Hasselt duizend vaccins gezet. Na Genk gisteren en Beringen vorige week is het duidelijk dat de campagne in een laatste rechte lijn zit. Toch blijven de vaccinatiecentra zeker tot half oktober open. Dat benadrukt Vlaams minister Beke in een gesprek met onze redactie. Het volgende doel is om eind juli 80 procent van de bevolking volledig gevaccineerd te hebben. Niet onmogelijk, want slechts 7 à 8 procent weigert een vaccin. De vaccinatiebereidheid blijft erg hoog. Ook bij de jongeren. Het aantal 16- en 17-jarigen dat een eerste prik gehad heeft, gaat richting de 40.000. Na Ijsland is de regio Vlaanderen vaccinatiekoploper in de wereld.