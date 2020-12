Geruststellend nieuws voor wie paarden of andere dieren in een weide heeft staan. Paardeneigenaars uit Sint-Truiden kunnen bij het stadsbestuur een attest aanvragen waarmee ze op oudejaarsavond, ondanks de nachtklok, tot 2u 's nachts bij hun dieren mogen blijven. Het is een voorzorgsmaatregel want er geldt een algemeen verbod op vuurwerk. Volgens de geldende coronamaatregelen is het nog tot en met minstens 15 januari uitdrukkelijk verboden om vuurwerk af te steken. Toch moeten eigenaars van paarden of dieren die buiten in een weide staan de mogelijkheid hebben om te gaan kijken hoe het ’s nachts met hun dieren gaat indien er toch knallen of andere vormen van overlast zijn. Door de geldende avondklok is dit momenteel niet mogelijk, maar het stadsbestuur van Sint-Truiden voorziet een uitzondering op de regel op oudjaar. Formulier voor essentiële verplaatsing na avondklok"Veel eigenaars van dieren die in een weide staan, zijn bezorgd over hoe hun dier het stelt tijdens de Nieuwjaarsnacht en willen graag even gaan controleren of alles in orde is," zegt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers. "De luide knallen brengen heel wat dieren in paniek. In het kader van dierenwelzijn hebben we dan ook besloten om voor die diereneigenaren een uitzondering te maken in de nacht van 31 december op 1 januari. Op de website van de stad Sint-Truiden zullen de eigenaars een formulier kunnen aanvragen. Met dat formulier op zak kunnen ze, indien nodig, op oudjaar na middernacht naar hun dieren te gaan kijken, aangezien het een essentiële verplaatsing is in kader van de zorg." Verbod op vuurwerkHet attest geldt in principe alleen voor het grondgebied van Sint-Truiden, maar er zijn natuurlijk paardeneigenaars die een weide hebben buiten de gemeentegrenzen. "We zullen daarom de omliggende politiezones op de hoogte brengen van het bestaan van ons attest", legt burgemeester Veerle Heeren uit. "We begrijpen dat voor veel mensen vuurwerk traditioneel bij de nieuwjaarsnacht hoort, maar we willen benadrukken dat dit jaar alle vormen van vuurwerk expliciet verboden zijn zoals vervat in het Ministerieel Besluit. Ondanks het algemeen verbod begrijpen we de bezorgdheid van diereneigenaars die toch graag een oogje in het zeil houden rond middernacht en willen we hen daarin absoluut tegemoetkomen". Je kan het attest aanvragen via https://www.sint-truiden.be/attest-paardeneigenaars