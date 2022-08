Heidebloem in Lanaken neemt al eerste in Limburg e-bussen in gebruik

door Dirk Billion

Terwijl De Lijn via aanbestedingen wacht op elektrische bussen, zijn bij Heidebloem in Lanaken de eerste tien e-bussen al in gebruik genomen. Heidebloem is een belangrijke onderaannemer van De Lijn. Met andere zustermaatschappijen onder Hansea goed voor 25 procent van de Limburgse ritten. Het Lanakense bedrijf heeft daarmee een primeur te pakken, want De Lijn zelf neemt in onze provincie pas in 2023 de eerste e-bussen in gebruik.