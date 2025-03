AI moet duidelijkheid brengen in de chaos op één van de drukste en meest hectische kruispunten van Limburg. De stad Hasselt start met een onderzoek naar het kruispunt van de Kempische Steenweg met de Vildersstraat en laat er artificiële intelligentie op los, om de knoop te ontwarren. De verkeersrisico's worden in kaart gebracht, in de hoop dat dè oplossing uit de bus komt. Een echte primeur voor Hasselt, want binnen Europa loopt er enkel een gelijkaardig project in Rome. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zet Hasselt nu een stap vooruit met de inzet van Roadscor, een geavanceerde software die verkeersveiligheidsanalyses uitvoert met behulp van artificiële intelligentie. Deze innovatieve technologie, oorspronkelijk ontwikkeld door Siemens voor de veiligheid van autonome voertuigen, wordt nu gebruikt om het kruispunt te analyseren en te optimaliseren. "Op deze manier onderzoeken we hoe veilig het kruispunt werkelijk is. Dit stelt ons in staat om gerichte maatregelen te nemen en effectieve aanpassingen door te voeren, zodat we het kruispunt aanzienlijk veiliger kunnen maken voor alle weggebruikers," zegt schepen Kevin Schouterden benadrukt het belang van deze studie. Roadscor biedt een objectieve conflictanalyse door alle mogelijke bewegingen van weggebruikers in kaart te brengen. Door middel van verkeersmodellering met artificiële intelligentie voorspelt de software op welke locaties zich de grootste veiligheidsrisico’s voordoen. De analyse van dit kruispunt maakt deel uit van het EIT Urban Mobility programma, dat innovatieve oplossingen voor stedelijke mobiliteit stimuleert. De studie zal zowel in Hasselt als in Rome plaatsvinden. Door de veiligheidsscores van verschillende scenario’s te vergelijken, kan de meest veilige optie worden geselecteerd en aan de stad worden voorgesteld. De analyse start deze maand en de eerste resultaten worden tegen juni 2025 verwacht. Dit project is een nieuwe belangrijke stap in onze ambitie voor een veiliger en slimmer wegennet voor alle weggebruikers in Hasselt.