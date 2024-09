Goed nieuws voor busreizigers in Limburg. Vanaf 1 oktober 2024 voert De Lijn diverse verbeteringen door in het flexvervoer tijdens de daluren, en vanaf januari wordt ook de spits versterkt. Deze aanpassingen zijn gericht op het nog makkelijker maken van reizen van A naar B, om zo beter in te spelen op de noden van de reizigers."Het openbaar vervoer netwerk is een levend gegeven. De start van het nieuwe net was geen eindpunt, maar een beginpunt. Bij dergelijke grote aanpassingen is het noodzakelijk om het net de nodige tijd te geven. Daarnaast heeft De Lijn de opdracht om continu de situatie op het terrein te monitoren en op te volgen. De vervoersmaatschappij moet zo samen met de lokale besturen in de vervoerregio’s, waarmee het nieuwe net is uitgetekend, aan de slag om het netwerk verder te optimaliseren en vraagvolgend te maken. Om beter aan te sluiten op de vragen en noden van de reizigers verhoogt De Lijn de capaciteit van het flexvervoer. De huidige 35 flexbussen zullen dus vaker rijden, en dat vooral buiten de ochtend- en avondspits om. Zo kan De Lijn meer ritten uitvoeren en zijn ze sneller van dienst wanneer reizigers hen nodig hebben," zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. Dit betekent dat reizigers langer op hun flexbus kunnen rekenen:- Op weekdagen rijden de bussen tot 22.30 uur (in plaats van 20 uur), wat extra tijd biedt voor late afspraken.- Op zaterdagen rijden de bussen tot 22.30 uur (in plaats van 22 uur).- Op zondagen beginnen de bussen al om 8 uur (in plaats van 10 uur) en rijden ze door tot 21 uur (in plaats van 19 uur), ideaal voor een vroege start of een ontspannen afsluiting van het weekend.Extra bussen tijdens de spits vanaf januariVanaf 2 januari 2025 voegt De Lijn twee extra voertuigen toe aan haar vloot. Deze bussen zullen zowel tijdens schooldagen als vakanties rijden tijdens de spits. In totaal zullen dan 37 flexvoertuigen klaar staan dan op de drukste momenten.Luisteren naar reizigersDe Lijn voert deze aanpassingen door omdat het gebruik opgevolgd heeft en geluisterd heeft naar de opmerkingen en suggesties van de gebruikers van het flexvervoer.