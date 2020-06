Helft minder coronabesmettingen dan gisteren in Limburg

Limburg geraakt maar niet af van zijn status van epicentrum van het coronavirus. Nergens anders slaat het virus zo hard toe en dat blijft ons ook vandaag parten spelen. Maar liefst een kwart van alle nieuwe coronabesmettingen in België, doen zich opnieuw voor in Limburg. Van de 122 besmettingen in het land, komen er 30 uit onze provincie. En ook al blijven de virologen spreken van een dalende trend in België, toch gaat het in Limburg om het hoogst aantal besmettingen in twee weken. Dat het virus het meest hardnekkig blijft woekeren in Limburg, blijkt ook uit het feit dat de afgelopen weken nergens anders het aantal nieuwe besmettingen zo traag daalt als bij ons. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt betalen we vandaag nog altijd de prijs voor het hoge aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis.