Helft minder omzet op dramatische eerste dag zomersolden

Juli was een topmaand voor de toeristische sector in Limburg. In coronatijden haalden de logies zelfs een bezettingsgraad van 70 procent, wat zelfs beter is dan vorig jaar. Dat merken ze ook bij La Butte aux Bois in Lanaken. Daar zat het hotel zelfs voor 90 procent vol in juli. Ook restaurant La Source, de bistro en de wellness draaien op volle toeren. Veel Vlamingen, waaronder ook Limburgers, houden vakantie in eigen land.