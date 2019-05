Rik Kriekels mag burgemeester van Diepenbeek blijven. De Raad van State heeft de klacht van oud-burgemeester Patrick Hermans over de aanstelling van Kriekels als nieuwe burgemeester verworpen. Patrick Hermans van PUUR diende samen met Danny Bulen van PRO3590 een klacht in tegen de Vlaamse overheid omdat volgens hen de aanstelling van Kriekels onwettig was. Zo zou er gefoefeld zijn met de voordrachtsaktes. Hermans vroeg daarop de schorsing van Kriekels als burgemeester, maar daar gaat de Raad van State niet in mee. Opvallend: twee maanden eerder kreeg Hermans wel nog gelijk van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waardoor het volledige nieuwe schepencollege werd ontbonden en er terug over gestemd moest worden.