- Lanaken vindt een oplossing voor de 23 gezinnen die sinds donderdag hun kinderen niet meer naar de opvang konden brengen.- De grootste ergernis bij inwoners van Midden-Limburg is overdreven snelheid in het verkeer. - De jury is gekozen die moet beslissen over de Halenaar die zijn ex met 53 messteken doodde. - TV Limburg nodigt u uit om vanavond om acht uur bij u thuis deel te nemen aan het Sinterklaasdictee van PXL en TVL. - En Marokko speelt verlengingen tegen Spanje op het WK in Qatar. De ontknoping volgt in dit nieuws.