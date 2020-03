Herbekijk hier het studiogesprek met professor biostatistiek Geert Molenberghs

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisterenavond een reeks drastische maatregelen uitgevaardigd in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De maatregelen zijn minstens tot 3 april van kracht. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert administratieve boetes. Deze nieuwe maatregelen gelden voorlopig tot 3 april: • Wat de scholen betreft: - Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. - De crèches blijven open. - Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar worden aangemoedigd om te zorgen voor alternatieven voor de traditionele cursussen in collegezalen of in besloten ruimtes; • Wat de handelszaken en de zogenaamde recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) betreft: - Al deze activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. - Onder andere discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten; - Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant; - Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan; - De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend; - Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen. • Wat het werk betreft: - Iedereen blijft in de mate van het mogelijke aan het werk maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt . • Wat het openbaar vervoer betreft: - Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.