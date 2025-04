Herinrichting moet drukke Rijksweg in Dilsen-Stokkem verkeersveiliger maken

In de vervoerregioraad Limburg is het tot een hoogoplopende discussie gekomen over een nieuw besparingsplan dat De Lijn wil opleggen. De Lijn zorgt voor veel wrevel. Te pas en te onpas worden, vooral in landelijke gebieden, buslijnen afgeschaft, vaak zonder dat de gemeentebesturen daarvan op de hoogte zijn. Dat stuit op kritiek. Onder impuls van Vooruit Limburg is de nieuwe besparingsronde bij De Lijn in onze provincie niet goedgekeurd en - voorlopig - afgevoerd. Burgemeesters en schepenen van andere politieke partijen sloten zich bij het verzet aan. De Lijn kan niet zeggen hoeveel en waar bespaard moet worden. En dus moet het huiswerk opnieuw gemaakt worden. Een voorbeeld is de laatste bus in Schoot, in Tessenderlo-Ham. Die moet verdwijnen. De scholieren van Schoot kwamen vanmorgen in opstand tegen De Lijn.