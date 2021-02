Nergens in ons land zijn er zoveel coronabesmettingen als in Hamont-Achel. Op een periode van twee weken zijn er in de stad maar liefst 1539 positieve gevallen per 100.000 inwoners. Al zijn de cijfers wel aan het dalen, zegt burgemeester Rik Rijcken. Toch is er heel wat ongerustheid in de stad, zeker bij het personeel in de scholen, zegt de burgemeester. Zo is het coronavirus in elke school in Hamont-Achel aanwezig. Rijcken roept zijn inwoners op om alle regels strikt na te leven.