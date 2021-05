Heropening Terrassen: Hasselt verdubbelt terrasoppervlakte en zet extra politie in

- Moet Veerle Heeren ontslag nemen als burgemeester nadat ze zichzelf en mensen in haar omgeving voorrang gaf bij het halen van een vaccin? In Sint-Truiden zijn de meningen verdeeld. Politicoloog Johan Ackaert zegt dat de geloofwaardigheid van Heeren in ieder geval is aangetast.- Burgemeester Heeren moet zich maandag op een extra gemeenteraad verantwoorden voor de vroegtijdige vaccinaties. Over de partijgrenzen heen wordt zwaar getild aan het feit dat Heeren bijna systematisch vaccins zou hebben geregeld voor haar familie en medewerkers.- Oppositiepartij Vooruit is bereid om mee te besturen in Sint-Truiden als de vraag om een coalitiewissel zich zou stellen. Dat zegt voormalig burgemeester Ludwig Vandenhove in ons middagnieuws. Vandenhove eist opnieuw het ontslag van Veerle Heeren.- De Limburgse rechtbanken kunnen mega fraudedossiers rond groene stroomcertificaten niet behandelen wegens personeelstekort. - En Genk-trainer John van den Brom blijft geloven in de titel zolang het mathematisch kan.